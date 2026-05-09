Supercoppa Serie C | un rigore condanna l’Arezzo il trofeo si deciderà tra Benevento e Vicenza

Nell’ultimo match della Supercoppa Serie C, l’Arezzo ha perso in trasferta contro il Benevento. La partita si è conclusa con un gol su rigore, che ha deciso la sfida e determinato la squadra che si contenderà il trofeo tra Benevento e Vicenza. La squadra toscana termina la stagione con questa sconfitta, dopo aver affrontato l’incontro fuori casa. La finale della competizione si giocherà tra le due formazioni ancora in corsa.

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BENEVENTO – Si chiude con una sconfitta in trasferta la stagione 2025-2026 dell’ Arezzo, che cede di misura al Benevento nel secondo incontro della Supercoppa Italiana di Serie C. Dopo il pesante 2-5 incassato a domicilio dal Vicenza, la formazione amaranto non riesce a riscattarsi in terra campana, salutando definitivamente la competizione riservata alle vincitrici dei tre gironi. Il trofeo verrà dunque assegnato la prossima settimana allo stadio “Romeo Menti” nello scontro diretto tra i veneti e i sanniti. Il post-season delle compagini toscane proseguirà tuttavia nella giornata di domani, quando la Pianese ospiterà il Lecco nella gara di andata del primo turno della fase nazionale dei playoff.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Supercoppa Serie C: un rigore condanna l’Arezzo, il trofeo si deciderà tra Benevento e Vicenza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Supercoppa, Benevento: contro Arezzo e Vicenza gli ultimi sforzi della stagione, domani a porte aperteTempo di lettura: < 1 minutoQuella che ha preso il via oggi è la penultima settimana di lavoro per il Benevento che sabato prossimo (fischio d’inizio... Supercoppa, blitz del Vicenza ad Arezzo: definito il prossimo avversario del BeneventoTempo di lettura: 2 minutiBlitz del Vicenza nella prima giornata della Supercoppa in palio tra le compagini che hanno vinto la Serie C.