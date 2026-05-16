Superbike oggi in tv GP Cechia 2026 | orari Superpole e gara-1 programma streaming

Oggi la Superbike trasmette in diretta il Gran Premio di Cechia 2026, quinto appuntamento stagionale del Campionato Mondiale. Dopo le prove libere svolte venerdì, il programma prevede la Superpole e la prima gara, con orari specifici e possibilità di streaming disponibili per gli appassionati. La giornata segna l’inizio delle competizioni ufficiali nel weekend di Most, con i piloti pronti a sfidarsi su pista. La copertura televisiva si concentra sulle sessioni di oggi, che definiscono le posizioni di partenza e l’andamento della gara.

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Dopo un venerdì dedicato esclusivamente alle prove libere, quest’oggi comincia ad entrare nel vivo il weekend di Most con la Superpole e gara-1 del Gran Premio di Cechia 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Riflettori puntati ancora una volta su Nicolò Bulega, autore fino a questo momento di un ruolino di marcia semplicemente perfetto con 4 pole su 4 e 12 successi di fila da inizio anno. Il pilota emiliano del team ufficiale Ducati cavalca una striscia di 16 vittorie consecutive (record assoluto per la categoria) e sta dominando il campionato, avendo toccato un vantaggio di 82 punti sul compagno di squadra e unico avversario credibile Iker Lecuona. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SBK 2026 - Aspettative e Pronostici Sullo stesso argomento Superbike oggi, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streamingOggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Superbike oggi in tv, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingOggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Superbike oggi in tv, GP Cechia 2026: orari prove libere, programma, streamingDopo due settimane di stop, il Mondiale Superbike 2026 ritorna questo weekend con il Gran Premio della Repubblica Ceca. Il quinto round della stagione si ... oasport.it DIRETTA SBK SUPERBIKE | Gerloff davanti a Bulega nella FP2! GP Repubblica Ceca 2026 Most (oggi 15 maggio)Diretta Sbk Superbike streaming video tv prove libere GP Repubblica Ceca 2026 Most oggi venerdì 15 maggio: orari, tempi, cronaca e classifiche. ilsussidiario.net Marc Marquez e Bagnaia inseguono a Le Mans dopo il trionfo di Alex Marquez a Jerez. Oggi il GP di Francia entra nel vivo con qualifiche e Sprint Race, decisive per la classifica #MotoGP. ift.tt/nF9eTm1 x.com