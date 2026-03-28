Superbike oggi in tv GP Portogallo 2026 | orari Superpole e gara-1 programma streaming

Oggi, sabato 28 marzo, si svolge a Portimao la seconda giornata del fine settimana dedicato alla seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. La giornata prevede le sessioni di Superpole e la prima gara della manifestazione, con orari specifici per ciascun evento e disponibilità di streaming online. La manifestazione si svolge sul circuito di Portimao, in Portogallo.

Oggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato portoghese, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. LA DIRETTA LIVE DI SUPERPOLE E GARA-1 DI SUPERBIKE ALLE 12.15 E 16.30 Nicolò Bulega e la Ducati si presentano dopo la tripletta nel round di apertura a Phillip Island. Il ruolo di favoriti è d’obbligo. L’emiliano ha nel mirino i dieci successi consecutivi che lo porterebbero nel ristretto club nel quale troverebbe Jonathan Rea, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. 🔗 Leggi su Oasport.it

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