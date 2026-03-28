Superbike oggi GP Portogallo 2026 | orari Superpole e gara-1 tv programma streaming

Oggi, sabato 28 marzo, si svolge la seconda giornata del weekend di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. La giornata include le sessioni di Superpole e la gara-1, con orari comunicati per la trasmissione televisiva e lo streaming. La competizione si svolge sul circuito di Portimao, in Portogallo.

Oggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato portoghese, i piloti della categoria delle derivate dalla serie si daranno battaglia. Dopo la disputa dell’ultimo turno di prove libere, la Superpole e Gara-1 terranno banco e i centauri saranno chiamati a dare il meglio di loro stessi per la massimizzazione della propria prestazione. Nicolò Bulega e la Ducati si presentano dopo la tripletta nel round di apertura a Phillip Island. Il ruolo di favoriti è d’obbligo. L’emiliano ha nel mirino i dieci successi consecutivi che lo porterebbero nel ristretto club nel quale troverebbe Jonathan Rea, Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. 🔗 Leggi su Oasport.it

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