Nel fine settimana dell’1, 2 e 3 maggio si svolgerà il quarto appuntamento stagionale del campionato mondiale Superbike. La competizione vedrà i piloti affrontarsi in diverse gare, con alcuni di loro pronti a migliorare i propri record e a sfidare i leader della classifica. Tra i partecipanti, uno dei più attesi è un giovane pilota italiano, che punta a superare le prestazioni di alcuni dei principali avversari della stagione.

Nel weekend dell’1, 2 e 3 maggio, il Mondiale Superbike vivrà il suo quarto round stagionale. Si correrà al Balaton Park, in Ungheria, dove Nicolò Bulega avrà l’opportunità di riscrivere di proprio pugno la storia della categoria iridata, nonché di porre le basi per realizzare qualcosa di ancor più grande fra due settimane a Most, in Cechia. Non si parla della possibilità di arrivare a 14 vittorie consecutive. Quella è alla luce del Sole ed è visibile da chicchessia. Certo, aver primeggiato nelle ultime quattro gare del 2025 e nelle prime nove del 2026 è un traguardo notevole. Cionondimeno, se si vuole alzare l’asticella (proprio come sta facendo il ventiseienne emiliano), bisogna guardare più un profondità di un dato reperibile osservando solo la superficie.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Nicolò Bulega l’Imbattibile? Pronto a fare meglio di Bautista e Razgatlioglu, per primati ancora sconosciuti

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