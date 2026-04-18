Durante la prima gara della Superbike ad Assen, l'italiano in sella a una Ducati ha ottenuto la sua undicesima vittoria consecutiva nella competizione. La corsa è stata interrotta dalla pioggia a metà gara, ma il pilota non ha subito influenze e ha mantenuto la posizione fino al traguardo, battendo i rivali Lecuona e Sam Lowes. La gara si è svolta su un circuito caratterizzato da condizioni climatiche mutevoli.

Tutto come previsto, o quasi, nella Gara-1 del round di Assen del Mondiale Superbike 2026. A sfrecciare per primo sotto la bandiera a scacchi olandese è stato infatti, ancora una volta, il “rullo compressore” Nicolò Bulega, già dominatore incontrastato dei precedenti appuntamenti di Phillip Island e Portimao, che ha così ulteriormente consolidato il suo vantaggio in classifica portandolo a ben 61 punti. Questa vittoria non è però maturata dopo l'ennesima fuga solitaria, ma piuttosto dopo una corsa in cui, per circostanze diverse, si è ritrovato più volte battagliare con il compagno di box Iker Lecuona, alla fine secondo e al momento unico vero rivale di Bulega anche in campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superbike Assen: Bulega vince Gara-1 su Lecuona e Sam Lowes

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