Salis alza il budget femminile per la regata delle Repubbliche Marinare | Guadagneranno come gli uomini

La sindaca di Genova ha annunciato che a partire dall’edizione 2026 della regata delle Repubbliche Marinare gli equipaggi femminili riceveranno lo stesso compenso di quelli maschili. La decisione riguarda il budget destinato alle donne, che sarà aumentato per garantire parità di retribuzione. La modifica si applica alla prossima edizione della competizione.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha annunciato che dall’edizione 2026 della regata delle Antiche Repubbliche marinare gli equipaggi femminili guadagneranno lo stesso compenso di quelli maschili. La decisione è arrivata dopo la scoperta che dal 2023 al 2025 i partecipanti al galeone maschile avevano guadagnato ben più delle colleghe. “Mettendo mano ai documenti dell'evento, abbiamo scoperto che per l'edizione 2025 il budget per il galeone maschile, composto da otto atleti e un timoniere, era di 27 mila euro: 3 mila euro a testa. Mentre il budget per il galeone femminile, sempre composto da otto atlete e una timoniera, era di 9 mila euro: mille euro a testa - ha spiegato Salis - E cosi è stato anche per l'edizione del 2024. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

