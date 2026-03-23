Cento mila euro per una tensostruttura remiera ai Navicelli | riparo invernale per i galeoni della Regata delle Repubbliche Marinare

Il Comune ha affidato i lavori, che si concluderanno entro maggio. La struttura coprirà anche le quattro imbarcazioni del Palio di San Ranieri e offrirà uno spazio per allenamenti e manutenzione Il Comune di Pisa ha affidato i lavori per la costruzione di una tensostruttura destinata agli sport remieri nell'area dei Navicelli. L'investimento è di 105mila euro; i lavori partiranno nelle prossime settimane e dovranno concludersi entro maggio. La struttura sorgerà nella zona nord-est del complesso dei Navicelli, sede di attività legate alla cantieristica navale e alla logistica. Le dimensioni previste sono di circa 21 metri per 15, con un'altezza di 7 metri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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