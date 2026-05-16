Sull' argine del Po le prove tecniche di esondazione | così ci si addestra a montare le paratie

Da ilpiacenza.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio, un'esercitazione si è svolta sull'argine del fiume Po a Piacenza, con l'obiettivo di simulare un'eventuale esondazione. Durante l'evento, sono state effettuate prove tecniche per il montaggio delle paratie di contenimento. L'operazione ha coinvolto diverse squadre di manutenzione e soccorso, che hanno testato le procedure in vista di un'eventuale emergenza reale. L'esercitazione si è concentrata sulla coordinazione e sull'efficacia delle misure di protezione lungo l'argine.

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Si è svolta la mattina di sabato 16 maggio un'esercitazione sull'argine del Po a Piacenza per simulare l'esondazione del fiume. In campo c'erano i militari piacentini del Secondo reggimento Pontieri, la protezione civile, i vigili del fuoco, la polizia locale.Per il Comune di Piacenza erano. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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