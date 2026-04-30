Rita il sogno di diventare estetista infranto nel terribile incidente sull’argine del Po

Rita, giovane aspirante estetista, ha visto il suo sogno interrompersi bruscamente a causa di un grave incidente avvenuto sull’argine del Po. La tragedia si è verificata nel comune di Polesella, portando sconforto tra i residenti e lasciando un vuoto tra amici e familiari. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che ha coinvolto più veicoli e causato feriti. La comunità si stringe attorno alle persone colpite.

Polesella (Rovigo), 30 aprile 2026 – Una comunità sconvolta e ancora incredula per quanto successo. L’incidente mortale successo nel primo pomeriggio di ieri ha visto perdere la vita la giovanissima Rita Ugolini, 18 anni, era bordo di una BMW guidata da un amico, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada lungo l’ argine del fiume Po, a Canaro (sempre in provincia di Rovigo). Resta in gravi condizioni l’amica, coetanea e anch’essa di Polesella. Chi era Rita, il sogno di diventare estetista. La giovane coltivava un sogno di diventare un giorno estetista. In questi anni faceva avanti e indietro tutti i giorni, da Polesella a Ferrara per studiare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rita, il sogno di diventare estetista infranto nel terribile incidente sull’argine del Po Notizie correlate Rita Ugolini muore a 18 anni nell'incidente a bordo della Bmw sull'argine del Po, gravissima l'amicaCANARO (ROVIGO) - È di una ragazza di 18 anni morta e due feriti, di cui una gravissima, il bilancio del tremendo incidente avvenuto nel primo... Incidente sul lavoro sull'Alemagna, operaio scivola nel cantiere stradale e precipita nell'argine: trasportato in ospedale con l'elicotteroSAN VITO DI CADORE (BELLUNO) – Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, sulla strada statale Alemagna, nel comune di San Vito... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Rita Ugolini muore a 18 anni nell'incidente sull'argine: il progetto di diventare estetista, lo studio, il trasferimento. Chi era; Continua il sogno del basket tarantino; Festa di Santa Rita: dona e ricevi il bracciale; Agora Santa Rita, 30 anni fa l'impresa al Flaminio: la vittoria storica della Coppa Lazio. Rita Ugolini muore a 18 anni nell'incidente sull'argine: il progetto di diventare estetista, lo studio, il trasferimento. Chi eraPOLESELLA (ROVIGO) - Da Ferrara a Polesella, avanti e indietro ogni giorno per continuare a inseguire il suo sogno. Rita Ugolini negli ultimi mesi si era trasferita, ma non aveva ... ilgazzettino.it Rita Ora realizza il sogno PrinceL’ambizione. Rita Ora si prepara alla pubblicazione del suo secondo disco, un album ricco di sorprese per lei e i suoi fan. Dopo l’uscita dell’album omonimo nel 2012 che l’ha fatta conoscere al grande ... 105.net Dolci finti in porcellana fredda Foto di Anna Rita Carta #dolci #dolcifinti #dolcisardi #dolcisardifinti #sardegna #arte #beautiful #top #arts #foto - facebook.com facebook