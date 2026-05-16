I lavoratori metalmeccanici della zona di Sulcis sono scesi in mobilitazione e hanno organizzato una marcia che si è conclusa a Roma, partendo da Cagliari. I sindacati hanno criticato le promesse non mantenute da parte del Ministero competente e hanno chiesto chiarimenti sui ritardi. La protesta è stata anche motivata dal blocco temporaneo dell’attività nella centrale Enel, che ha causato ripercussioni sugli stipendi e sulle condizioni di lavoro dei dipendenti coinvolti.

? Domande chiave Perché i sindacati denunciano promesse vuote del Ministro Urso?. Come influisce il blocco della centrale Enel sugli stipendi dei lavoratori?. Chi deve rispondere alla crisi delle aziende interconnesse nel Sulcis?. Quali sono le conseguenze reali della mancanza di una strategia industriale?.? In Breve Sciopero programmato per mercoledì 20 con marcia verso Cagliari e presidio regionale.. Sindacati Fiom, Fsm e Uilm denunciano assenza di convocazione al tavolo Mimit del 3 giugno.. Giuseppe Masala e Renato Tocco segnalano ritardi pagamenti stipendi e anticipi cassa integrazione.. Crisi centrale Enel e SiderAlloys minaccia occupazione per subappaltatori Portovesme srl. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sulcis, metalmeccanici in mobilitazione: marcia da Cagliari a Roma

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