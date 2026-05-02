Sabato 9 e domenica 10 maggio si svolgerà una marcia popolare per difendere l'Appennino Mugellano e la Montagna Fiorentina. L'iniziativa mira a opporsi alla trasformazione di queste aree in siti industriali eolici. L'invito è rivolto a tutti i cittadini interessati a partecipare alla mobilitazione per proteggere i crinali dell'area. L'evento si terrà nel fine settimana, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza di preservare il territorio.

Arezzo, 2 maggio 2026 – «Sabato 9 maggio e domenica 10 maggio 2026 invitiamo tutti alla mobilitazione popolare per la difesa dei crinali dell'Appennino Mugellano e della Montagna Fiorentina dalla trasformazione speculativa in siti industriali eolici». La transizione energetica deve essere ecologica: senza consumo di suolo, abbattimento di ettari di foreste sui crinali, senza cementificazione di suolo forestale. Migliaia di Km quadrati già cementificati sono disponibili per le rinnovabili e giacciono inutilizzati a causa della speculazione senza pianificazione. L'assedio industriale al Parco Nazionale Foreste Casentinesi non è transizione ecologica, è devastazione ambientale, sociale ed economica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marcia popolare e mobilitazione di sabato 9 e 10 maggio per l'Appennino

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