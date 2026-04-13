Il Sudan sta vivendo la più grave crisi umanitaria della sua storia, con oltre 28,9 milioni di persone che soffrono di insicurezza alimentare. Più della metà della popolazione si trova in condizioni di precarietà, mentre 10 milioni affrontano livelli di fame estrema. La situazione si è aggravata negli ultimi tre anni di conflitto, lasciando milioni di famiglie senza accesso a cibo sufficiente e sicuro.

Il Sudan affronta la peggiore crisi umanitaria al mondo: oltre 28,9 milioni di persone, più della metà della popolazione, sono in condizione di insicurezza alimentare acuta, 10 milioni vivono livelli di fame estrema.. Milano, 13 aprile 2026 – I bisogni umanitari della popolazione del Sudan hanno raggiunto livelli che non hanno precedenti. In molte comunità dove Azione Contro la Fame opera, donne come Eisa (nome di finzione per proteggerne l’identità) per mesi non sono riuscite a garantire un pasto quotidiano alla propria famiglia. “ Abbiamo sofferto molto perché non avevamo nulla da dare da mangiare ai nostri cari “. Dopo tre anni di guerra, quella di Eisa non è un’eccezione: è la norma per oltre 28,9 milioni di persone che vivono in condizioni di insicurezza alimentare acuta: più della metà della popolazione sudanese.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sudan, tre anni di guerra: la peggiore crisi alimentare del mondo e milioni di famiglie senza accesso al cibo

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