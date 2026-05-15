Sub morti alle Maldive recuperato un solo corpo Il maltempo ferma le ricerche riprenderanno domani

Da secoloditalia.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle Maldive il maltempo ha ostacolato le operazioni di ricerca dopo un incidente in mare. Finora è stato recuperato un solo corpo, a circa 60 metri di profondità, all’interno di una grotta lunga 60 metri. La vittima è un uomo proveniente dalla provincia di Padova. Le ricerche sono state temporaneamente sospese e riprenderanno domani. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso impossibile continuare le operazioni di salvataggio nelle ultime ore.

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Per ora è stato  recuperato un solo corpo, a circa 60 metri di profondità, all’interno di una  grotta lunga 60 metri: è del padovano Gianluca Benedetti (nella foto Ansa). Si ritiene che anche gli altri quattro sub italiani morti alle Maldive si trovino nella stessa cavità. Le operazioni di recupero sono state interrotte a causa del maltempo: riprenderanno domani. Le ricerche dei corpi dei subacquei italiani deceduti dopo la tragica immersione nell’atollo di Vaavu sono state sospese a causa del maltempo e delle forti correnti che stanno rendendo particolarmente complesso l’accesso alla grotta subacquea dove il gruppo si era immerso. Tragedia alle Maldive, recuperato un solo corpo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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