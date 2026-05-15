Sub morti alle Maldive recuperato un solo corpo Il maltempo ferma le ricerche riprenderanno domani

Nelle Maldive il maltempo ha ostacolato le operazioni di ricerca dopo un incidente in mare. Finora è stato recuperato un solo corpo, a circa 60 metri di profondità, all’interno di una grotta lunga 60 metri. La vittima è un uomo proveniente dalla provincia di Padova. Le ricerche sono state temporaneamente sospese e riprenderanno domani. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso impossibile continuare le operazioni di salvataggio nelle ultime ore.

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