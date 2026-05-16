Studio Ovale il messaggio segreto di Trump per Vance | Ecco il piano se qualcosa va storto

Uno studio ovale è stato trovato con un messaggio scritto a mano, lasciato nel cassetto della scrivania presidenziale. La comunicazione è stata indirizzata a un assistente di alto livello ed è datata recentemente. Il testo contiene un piano dettagliato nel caso in cui si verificassero eventi imprevisti. La nota, di natura personale, si distingue dai messaggi di saluto o di benvenuto che di solito vengono lasciati ai successori. Finora, non ci sono dichiarazioni ufficiali sulla provenienza del documento o sul suo contenuto completo.

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Un foglio lasciato nel cassetto della scrivania presidenziale. Una comunicazione personale che il presidente USA uscente, di solito dedica a chi arriva dopo di lui, ma con un contenuto diverso dal consueto messaggio di auguri. Secondo quanto raccontato da Sebastian Gorka, responsabile antiterrorismo dell’amministrazione, Donald Trump avrebbe preparato una missiva indirizzata al suo vice Jd Vance. L’indiscrezione è emersa durante l’ultima puntata del podcast Pod Force One, alla vigilia del viaggio ufficiale in Cina. “Nel cassetto del Resolute Desk c’è una lettera per il vicepresidente, da aprire solo se dovesse succedergli qualcosa”, ha spiegato Gorka. 🔗 Leggi su 361magazine.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nello Studio Ovale i leader evangelici pregano per Trump e per la vittoria contro lIran Sullo stesso argomento Leggi anche: Va in scena ‘Qualcosa è andato storto!’ con Carlo Buccirosso WWE BACKLASH: Danhausen si clona, ma qualcosa va stortoA WWE Backlash 2026 Danhausen ha trovato il proprio partner per il tag team match contro The Miz e Kit Wilson nella figura di Minihausen, il più... Una lettera nel cassetto della scrivania dello Studio Ovale, dove tradizionalmente il presidente uscente lascia un messaggio d'auguri al suo successore, con le indicazioni su come procedere in caso di morte di Donald Trump. L'ha lasciata il tycoon al suo num x.com Trump terrà nello Studio Ovale la campana dono di re Carlo (con il Resolute desk regalo della regina Vittoria)Non solo le parole del sovrano hanno rivelato la statura del Re, ma i doni per il presidente americano sono stati i migliori nella storia delle visite di Stato ... corriere.it Nello Studio Ovale i religiosi pregano attorno a Trump: ProteggiloWashington, 6 mar. (askanews) - Il vice capo dello staff della Casa Bianca, Dan Scavino, ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale di X che mostra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ... quotidiano.net