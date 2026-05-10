Durante l'evento WWE Backlash del 2026, il wrestler Danhausen ha presentato un nuovo alleato per il suo match di coppia contro The Miz e Kit Wilson: si tratta di Minihausen, un wrestler di altezza ridotta noto nel circuito. La presenza di Minihausen ha attirato l'attenzione tra i partecipanti e il pubblico, creando un momento singolare nel contesto della serata.

A WWE Backlash 2026 Danhausen ha trovato il proprio partner per il tag team match contro The Miz e Kit Wilson nella figura di Minihausen, il più classico dei “midget” del pro wrestling. Le acrobazie iniziali di Minihausen scuotono The Miz e Kit Wilson. Le ostilità si sono aperte tra Kit Wilson e Minihausen, accolto da una parte del pubblico con qualche fischio. Wilson lo ha buttato a terra con un calcio prima di darsi a movenze provocatorie, ma Minihausen si è rimesso in piedi con un flip e ha innescato una sequenza acrobatica fatta di calci, una springboard flying headbutt e una head-scissor seguita da una DDT. Quando The Miz ha chiesto il cambio, Minihausen lo ha mandato fuori dal ring con una head-scissor takeover.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE BACKLASH: Danhausen si clona, ma qualcosa va storto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

WWE: Danhausen verso Backlash, match confermato, ma a una condizioneDurante l’episodio di SmackDown del 1° maggio, Danhausen ha continuato a confermarsi come una delle star più amate del momento in WWE e ora sembra...

Leggi anche: Belén Rodríguez a Sanremo 2026 con Samurai Jay: apparizione lampo ma qualcosa va storto