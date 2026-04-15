Oklahoma preside ferma assalitore armato e salva da una strage i suoi studenti alla Pauls Valley High School

Un giovane di 20 anni ha fatto irruzione nell'atrio di una scuola superiore in Oklahoma, armato di due pistole semiautomatiche. Un preside è intervenuto prontamente, riuscendo a bloccare l’assalitore e a impedire che si verificassero vittime tra gli studenti presenti. L’intervento si è verificato nel corso di un normale giorno di lezione, senza che siano stati riportati feriti o altre conseguenze gravi.

Il ventenne Victor Lee Hawkins ha fatto irruzione nell'atrio della Pauls Valley High School - in Oklahoma - armato di due pistole semiautomatiche. Il giovane è stato placcato dal preside dell'istituto: voleva compiere una strage.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate High School Game 2026: studenti in gara su temi sociali cruciali, dalla sicurezza stradale alla violenza di genere.Centinaia di classi di istituti superiori in tutta Italia si preparano a una competizione unica nel suo genere, High School Game 2026, una sfida... Rbr High Five School, domina ancora il Serpieri: doppietta davanti a 1.200 studenti in festaIl liceo raddoppia il successo della scorsa edizione dell’High Five School: decisive le prestazioni di Bombardieri (17 punti) e Ronci (25), in un... Una raccolta di contenuti Oklahoma, preside ferma assalitore armato e salva da una strage i suoi studenti alla Pauls Valley High SchoolIl ventenne Victor Lee Hawkins ha fatto irruzione nell'atrio della Pauls Valley High School - in Oklahoma - armato di due pistole semiautomatiche ... fanpage.it Sparatoria in una scuola in Oklahoma: preside eroe disarma l’assalitore e salva gli studentiAncora una sparatoria negli Stati Uniti. Un uomo è entrato in una scuola superiore di Pauls Valley, piccola cittadina di appena 6mila abitanti in Oklahoma, ed ha aperto il fuoco. A evitare il peggio è ... tg.la7.it