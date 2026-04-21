Gesti osceni in pieno centro a Massa arrestato un 44enne

Da corrieretoscano.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera nel centro di Massa un uomo di 44 anni è stato fermato dai carabinieri e arrestato per aver opposto resistenza e aver commesso atti contrari alla pubblica decenza. La vicenda si è svolta in una zona frequentata da numerosi passanti e ha coinvolto le forze dell'ordine intervenute sul posto. La polizia locale ha confermato l’arresto e il successivo trasferimento in caserma dell’uomo.

MASSA – Serata di follia in pieno centro a Massa quella di sabato (18 aprile) dove un 44enne del posto è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e atti contrari alla pubblica decenza. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, era stato sorpreso a compiere gesti osceni in una delle aree del centro cittadino sottoposte a vigilanza rafforzata istituita da un recente provvedimento della prefettura. Quando i militari dell’Arma si sono avvicinati per contestargli la violazione per ubriachezza molesta, la situazione è rapidamente degenerata. Il 44enne, invece di collaborare, ha reagito con estrema aggressività: ha strappato dalle mani del carabiniere il verbale che stava redigendo, ha iniziato a minacciare i militari e si è dato a una precipitosa fuga a piedi tra le vie del centro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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