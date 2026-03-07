Violenza sessuale a Torino nei pressi di una scuola donna buttata a terra e palpeggiata | 33enne arrestato

A Torino, nei pressi di una scuola nella zona di Borgo Po, un uomo di 33 anni è stato arrestato per aver aggredito una donna, che è stata buttata a terra e palpeggiata. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto immediatamente dopo la segnalazione, portando all'arresto dell'uomo sul posto. La vittima ha riportato lesioni e ha fornito una testimonianza dell'aggressione.

Eseguito un arresto per violenza sessuale a Torino: una giovane donna è stata aggredita nei pressi di una scuola in zona Borgo Po, mentre l’autore del gesto è stato fermato poco dopo dagli agenti. L’aggressione nei pressi della scuola Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono verificati in un pomeriggio di qualche giorno fa, quando un uomo di 33 anni, originario del Bangladesh, si è avvicinato a una giovane seduta sugli scalini di una scuola nella zona Borgo Po di Torino. L’uomo, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, avrebbe agito con violenza: dopo essersi avvicinato alla ragazza, l’ha afferrata per le spalle, ha tentato di baciarla e l’ha scaraventata a terra, iniziando a palpeggiarla. 🔗 Leggi su Virgilio.it

