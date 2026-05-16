Streaming e confini | il muro digitale che divide Trieste e Slovenia

Negli ultimi anni, molte persone si sono trovate a dover affrontare restrizioni digitali mentre viaggiavano tra Italia e Slovenia, in particolare riguardo ai servizi di streaming. Quando si attraversa il confine, alcuni cataloghi disponibili in Italia vengono improvvisamente limitati o bloccati, creando un muro invisibile tra utenti e contenuti. Questa situazione deriva da accordi di licenza e diritti digitali che variano da paese a paese, influenzando l’accesso ai contenuti durante gli spostamenti transfrontalieri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui