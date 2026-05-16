Strage di sub Indaga Roma

Un incidente in mare ha coinvolto un gruppo di subacquei, portando alla morte di alcune persone. Le cause sembrano essere legate alle condizioni meteo avverse, che hanno provocato forti correnti e disorientamento. Tra i fattori investigati ci sono stati anche un possibile problema con la miscela delle bombole e l’eccessiva profondità raggiunta durante l’immersione. La procura di Roma sta coordinando le indagini per chiarire le dinamiche e le responsabilità dell’accaduto.

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Disorientamento, le forti correnti dovute alle condizioni meteo avverse, attacco di panico, un problema con la miscela contenuta nelle bombole, l’eccessiva profondità raggiunta. A due giorni dalla tragedia, sulle cause c’è massima cautela e quello che è successo all’interno delle grotte dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, rimane ancora un mistero. E, ora, anche la procura di Roma indaga sulla morte dei cinque italiani, le due genovesi Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, il padovano Gianluca Benedetti, i piemontesi Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. I magistrati di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, una volta arrivata la comunicazione del consolato avvieranno un fascicolo, inizialmente contro ignoti, che si affianca all’indagine condotta dalle autorità di Malé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage di sub Indaga Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 02-03-2026 - Strage di via Collatina, si indaga per omicidio con dolo eventuale Sullo stesso argomento Tragedia Le Constellation: Roma indaga i proprietari per la strageLa Procura di Roma ha ufficialmente aperto il fronte investigativo italiano sulla tragedia del locale Le Constellation, iscrivendo nel registro degli... Leggi anche: Strage a Kiev, uomo armato di fucile spara sui passanti: si indaga per terrorismo Strage di sub Indaga RomaDisorientamento, le forti correnti dovute alle condizioni meteo avverse, attacco di panico, un problema con la miscela contenuta nelle bombole, l’eccessiva profondità raggiunta. A due giorni dalla tra ... quotidiano.net Flotilla, la procura di Roma indaga per sequestro di persona reddit Strage di sub alle Maldive, ferme le operazioni di recupero. Il corpo ritrovato è quello di Gianluca BenedettiNell’arcipelago vietate le immersioni oltre i 30 metri, dubbi sui permessi. Si cercano altri quattro dispersi in una grotta a 60 metri di profondità. Ma il meteo è avverso. La procura di Roma ha apert ... quotidiano.net