Tragedia Le Constellation | Roma indaga i proprietari per la strage

La Procura di Roma ha avviato un’indagine sulla tragedia avvenuta nel locale Le Constellation, iscrivendo nel registro degli indagati due persone. Si tratta di Jacques Moretti e sua moglie Jessica, che sono stati chiamati a rispondere di eventuali responsabilità legate all’incidente. Le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le cause e le circostanze di quanto accaduto durante la serata.

La Procura di Roma ha ufficialmente aperto il fronte investigativo italiano sulla tragedia del locale Le Constellation, iscrivendo nel registro degli indagati Jacques Moretti e sua moglie Jessica. L’atto formale riguarda l’incendio avvenuto durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, un evento che ha causato la morte di 41 persone, tra cui sei giovani italiani, e ha lasciato oltre 100 feriti gravi. L’azione della magistratura capitolina, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi insieme all’aggiunto Giovanni Conzo, punta a ricostruire le responsabilità dietro il rogo che ha devastato la struttura. Per i proprietari del locale sono ipotizzate accuse di omicidio plurimo colposo, disastro colposo, incendio e lesioni gravissime, con l’aggravante specifica legata alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia Le Constellation: Roma indaga i proprietari per la strage Crans Montana: arrestato il proprietario, moglie ai domiciliari - Vita in diretta 09/01/2026 Strage del Constellation a Crans-Montana: il buttafuori accusa i proprietari, ‘Le porte erano chiuse di proposito’La notte di Capodanno che doveva essere una festa si è trasformata in un inferno. Crans-Montana: incendio al memoriale del Constellation, indaga la polizia. Riaprono le ferite di una vecchia tragedia.Crans-Montana, Fiamme al Memoriale del Constellation: Indagine in Corso su un Incendio che Riapre Vecchie Ferite Un incendio si è verificato questa...