Maldive nelle bombole c' era il Nitrox | cosa emerge sulla tragedia
Le indagini sulla recente tragedia nelle Maldive che ha coinvolto cinque subacquei italiani sembrano concentrarsi sull’utilizzo del Nitrox, una miscela respiratoria che si trovava nelle bombole fornite dallo yacht. Le autorità stanno analizzando i campioni delle bombole e le registrazioni delle immersioni, mentre la famiglia delle vittime attende aggiornamenti ufficiali. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle attrezzature utilizzate e sulle procedure adottate durante le immersioni in acque tropicali.
Al centro della tragedia che è costata la vita a cinque subacquei italiani nelle Maldive c’è con ogni probabilità l’uso del Nitrox, la miscela respiratoria fornita dallo yacht " Duke of York ".Il lussuoso panfilo della Luxury Yacht Maldives, partito da Malè, è infatti attrezzato specificamente per immersioni anche impegnative e mette a disposizione dei clienti proprio il Nitrox (aria arricchita con ossigeno). Questa miscela, composta da una percentuale di ossigeno superiore rispetto all’aria normale (generalmente tra il 32% e il 36% o più), permette immersioni più lunghe e riduce il rischio di malattia da decompressione, ma richiede una corretta gestione delle percentuali di miscela, delle profondità massime e dei tempi di fondo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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