Maldive nelle bombole c' era il Nitrox | cosa emerge sulla tragedia

Le indagini sulla recente tragedia nelle Maldive che ha coinvolto cinque subacquei italiani sembrano concentrarsi sull’utilizzo del Nitrox, una miscela respiratoria che si trovava nelle bombole fornite dallo yacht. Le autorità stanno analizzando i campioni delle bombole e le registrazioni delle immersioni, mentre la famiglia delle vittime attende aggiornamenti ufficiali. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle attrezzature utilizzate e sulle procedure adottate durante le immersioni in acque tropicali.

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