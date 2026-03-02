Don canta Sal Da Vinci in chiesa dopo Sanremo 2026 | a Margherita di Savoia la messa diventa un caso

A Margherita di Savoia, durante la messa, Don Michele Schiavone ha invitato Sal Da Vinci a cantare, suscitando immediatamente polemiche. L'evento ha attirato l'attenzione dei fedeli e dei media, trasformando un momento religioso in un caso di discussione pubblica. La partecipazione del cantante, avvenuta dopo il Festival di Sanremo 2026, ha fatto discutere sulla scelta di coinvolgere artisti durante le celebrazioni religiose.

Perché Don Michele Schiavone ha fatto cantare Sal Da Vinci durante la messa? È bastato un ritornello per accendere il dibattito. A Margherita di Savoia, nella parrocchia di Chiesa di San Pio, don Michele Schiavone ha scelto di far cantare “Per sempre sì”, il brano con cui Sal Da Vinci ha trionfato al Festival di Sanremo 2026. La scena è stata ripresa da alcuni fedeli e in poche ore il video ha fatto il giro dei social locali. Bambini del catechismo nelle prime file, genitori e nonni dietro, l’altare come centro della celebrazione. Poi la musica. Il ritornello parte e i più piccoli iniziano a cantare. Alcune ragazze accompagnano con movimenti misurati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

