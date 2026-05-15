Strage di Bologna Paolo Bellini fa richiesta di eutanasia dal carcere | Sono vittima di un complotto

In una lettera indirizzata a una testata locale, un uomo condannato in relazione a una storica strage ha dichiarato di voler ricorrere all'eutanasia. L’ex esponente di un movimento neofascista ha affermato di essere vittima di un presunto complotto che coinvolgerebbe forze politiche, media e il sistema giudiziario. Attualmente detenuto in carcere, ha chiesto di poter accedere al suicidio assistito farmacologico. La richiesta ha suscitato attenzione e si inserisce in un contesto di controversie legate alla vicenda giudiziaria.

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In una lettera inviata alla Gazzetta di Reggio Paolo Bellini, ex esponente di Avanaguardia Nazionale condannato per la strage fascista di Bologna, ha chiesto di poter ottenere il suicidio assistito farmacologico, dichiarasi vittima di un "complotto politico, mediatico e giudiziario". 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La strage di Bologna, Gladio, Cossiga e Mori, parla il figlio di Paolo Bellini Sullo stesso argomento La lettera dal carcere di Paolo Bellini: “Voglio l’eutanasia”Bologna, 15 maggio 2026 - Paolo Bellini scrive dal carcere per dire che vuole ottenere "l'eutanasia farmacologica". Bellini: missiva per l’eutanasia farmacologica e accusa di complotto? Domande chiave Come può il silenzio-assenso influenzare la decisione della direzione sanitaria? Perché Bellini ha coinvolto la Commissione... Paolo Bellini scrive per chiedere 'l'eutanasia farmacologica'. Il killer condannato per la strage di Bologna è in carcere a Padova #ANSA x.com Strage di Bologna, Paolo Bellini fa richiesta di suicidio assistito dal carcerePaolo Bellini, l'ex Avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. tg24.sky.it Strage di Bologna, Paolo Bellini fa richiesta di eutanasia dal carcere: Sono vittima di un complottoIn una lettera inviata alla Gazzetta di Reggio Paolo Bellini, ex esponente di Avanaguardia Nazionale condannato per la strage fascista di Bologna, ha chiesto ... fanpage.it