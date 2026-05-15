Paolo Bellini, condannato all’ergastolo per la strage di Bologna del 1980, si trova attualmente in carcere e ha rivolto alcune dichiarazioni pubbliche. Secondo le sue affermazioni, egli sostiene di essere vittima di un complotto nei suoi confronti. Inoltre, ha chiesto l’eutanasia farmacologica, senza ulteriori dettagli sul motivo. Bellini, ex esponente di un movimento di estrema destra, ha ripetuto le sue accuse e ha parlato di presunti inganni legati alla sua condizione attuale.

Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale e condannato in via definitiva all’ergastolo per la strage di Bologna del 2 agosto 1980, torna a parlare dal carcere. Lo fa con una lunga lettera manoscritta inviata alla Gazzetta di Reggio, nella quale chiede di ottenere quella che definisce “ eutanasia farmacologica ” sostenendo di essere vittima di un “ complotto politico, mediatico e giudiziario ”. Bellini è detenuto nella casa di reclusione di Padova dopo la sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Cassazione, che ha confermato il suo coinvolgimento nel massacro costato la vita a 85 persone e che provocò oltre 200 feriti. Secondo i giudici, il suo contributo alla strage fu “volontario e consapevole”, al termine di un’inchiesta riaperta a quarant’anni dai fatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Contro di me un complotto”, Paolo Bellini dal carcere chiede “l’eutanasia farmacologica”. Sta scontando l’ergastolo per la strage di Bologna

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