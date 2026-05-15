Italiani morti alle Maldive l' apneista Pelizzari | Le bombole? Con miscela non buona ti puoi addormentare La grotta è una trappola

Due italiani sono deceduti nelle acque delle Maldive durante immersioni subacquee. Un apneista noto ha commentato che l’uso di bombole con miscele non appropriate può provocare sonnolenza, mentre ha descritto una grotta come una trappola. Tra le vittime si trovava anche una biologa e subacquea esperta, con cui l’apneista aveva condiviso un evento di divulgazione. La vicenda ha suscitato interesse per le condizioni delle immersioni e i rischi legati all’attività subacquea in quella zona.

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