Italiani morti alle Maldive l' apneista Pelizzari | Le bombole? Con miscela non buona ti puoi addormentare La grotta è una trappola
Due italiani sono deceduti nelle acque delle Maldive durante immersioni subacquee. Un apneista noto ha commentato che l’uso di bombole con miscele non appropriate può provocare sonnolenza, mentre ha descritto una grotta come una trappola. Tra le vittime si trovava anche una biologa e subacquea esperta, con cui l’apneista aveva condiviso un evento di divulgazione. La vicenda ha suscitato interesse per le condizioni delle immersioni e i rischi legati all’attività subacquea in quella zona.
«Io Monica (Montefalcone, ndr) la conoscevo, avevamo anche tenuto una conferenza insieme. Era una biologa appassionata, una subacquea molto brava, preparata, che si era già immersa nel Blue Hole a 90 metri. Sono annichilito». Lo afferma, in un'intervista a La Stampa, l'apneista Umberto Pelizzari, commentando la tragedia dei cinque sub italiani morti alle Maldive. La possibile ricostruzione e la trappola delle grotte «Conosco i luoghi - aggiunge -. E conosco anche il tour operator, Albatros: dei super professionisti, che si prendono cura di tutto, precisi. Ero sulla stessa barca utilizzata dal gruppo di Monica, il Duke of York, sei mesi fa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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