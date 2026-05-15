Tragedia sub alle Maldive l’ipotesi della miscela killer | perché i computer e le bombole sono la chiave per capire cosa è successo a 60 metri

Una tragedia si è verificata alle Maldive, coinvolgendo cinque sub italiani deceduti durante un’immersione. La Procura di Roma ha aperto un procedimento giudiziario per accertare le cause del decesso, che si sono verificati a circa 60 metri di profondità. Le autorità stanno analizzando i dati provenienti dai computer di bordo e dalle bombole di gas utilizzate durante l’attività subacquea. Indagini sono in corso per verificare eventuali malfunzionamenti o cause accidentali.

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