Storia di un comandante | le carte di Ilario Tabarri arricchiscono l’archivio della Resistenza forlivese
L’istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena Ets ha ricevuto in dono l’archivio del comandante Ilario Tabarri, grazie alla donazione di Bruna Tabarri. L’insieme di documenti, foto e materiali relativi alla sua attività è stato inserito nel patrimonio archivistico dell’ente. La collezione permette di approfondire la storia personale e militare di Tabarri, che ha svolto un ruolo importante nella Resistenza forlivese.
L’istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena Ets ha acquisito, grazie alla donazione di Bruna Tabarri, l’archivio del padre Ilario Tabarri. La donazione è stata formalizzata mediante una convenzione sottoscritta il 7 maggio da Bruna Tabarri, che ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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