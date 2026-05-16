Storia di un comandante | le carte di Ilario Tabarri arricchiscono l’archivio della Resistenza forlivese

L’istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena Ets ha ricevuto in dono l’archivio del comandante Ilario Tabarri, grazie alla donazione di Bruna Tabarri. L’insieme di documenti, foto e materiali relativi alla sua attività è stato inserito nel patrimonio archivistico dell’ente. La collezione permette di approfondire la storia personale e militare di Tabarri, che ha svolto un ruolo importante nella Resistenza forlivese.

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