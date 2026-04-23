Memorie di Resistenza Fiorentina | ora le voci della storia si possono ascoltare su Spotify
Ora le storie della Resistenza fiorentina sono disponibili anche sotto forma di registrazioni audio su Spotify. Il progetto permette di ascoltare le testimonianze e le vicende storiche direttamente da computer o smartphone, utilizzando l’app o il browser. La piattaforma offre un modo diverso e immediato di avvicinarsi a questa parte della memoria storica, ampliando le possibilità di fruizione rispetto alla sola lettura.
La memoria non è solo da leggere: è anche da ascoltare. Memorie di Resistenza fiorentina apre una nuova strada e porta le sue storie su un canale Spotify dedicato, accessibile gratuitamente da computer e smartphone, tramite app o browser.Ogni episodio è un incontro: con partigiani e partigiane.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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