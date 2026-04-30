Archivio di Stato | la storia tra Napoleone e le guerre mondiali

L'Archivio di Stato di Forlì-Cesena ha programmato una serie di eventi didattici dal 4 al 10 maggio dedicati allo studio della storia locale. Durante questa settimana, gli studenti avranno l'opportunità di analizzare documenti relativi al periodo napoleonico e di approfondire testimonianze sulla guerra civile tra il 1943 e il 1947. Le iniziative coinvolgono principalmente attività di analisi e discussione di materiali storici conservati nell’archivio.

? Cosa sapere L'Archivio di Stato di Forlì-Cesena organizza eventi didattici dal 4 al 10 maggio.. Gli studenti analizzano documenti napoleonici e testimonianze sulla guerra civile tra il 1943 e il 1947.. Dal 4 al 10 maggio l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena organizza una serie di eventi per la venticinquesima edizione della Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio in Archivio, portando i documenti storici fuori dai depositi. Il programma si apre il 5 maggio presso l’istituto tecnico tecnologico statale G. Marconi di Forlì, dove l’incontro didattico dedicato alle fonti del periodo napoleonico nel territorio del Dipartimento del Rubicone vedrà protagonisti gli studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Archivio di Stato: la storia tra Napoleone e le guerre mondiali Rare Vintage Images That Feel Impossible to Forget — From Nuclear Tests to Hollywood Icons Notizie correlate Dai documenti su Napoleone ai casi del dopoguerra: l'Archivio di Stato "apre" la storia della cittàDal 4 al 10 maggio l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena partecipa con un calendario di iniziative alla venticinquesima edizione della Settimana della... All'Archivio di Stato tre giorni tra storia e didattica: dal mercato medievale alla città dei muliniTre appuntamenti per riscoprire la storia di Piacenza attraverso documenti d’archivio, attività didattiche e il coinvolgimento diretto degli studenti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torino | Aperture straordinarie nei palazzi delle istituzioni: visite guidate anche all’Archivio di Stato; Gli archivi di Stato ora accelerano sul digitale: accessi e ricavi record; L’archivio di deposito e Codice dei beni culturali; Archivio di Stato di Reggio senza casa, la direttrice Puleio: Il patrimonio documentale potrebbe essere trasferito fuori città · ilreggino.it. All'Archivio di Stato tre giorni tra storia e didattica: dal mercato medievale alla città dei muliniTre appuntamenti per riscoprire la storia di Piacenza attraverso documenti d’archivio, attività didattiche e il coinvolgimento diretto degli studenti. Dal 5 al 7 maggio 2026, l’Archivio di Stato di Pi ... ilpiacenza.it Trasferimento Archivio di Stato, Lamberti Castronuovo: è come cancellare le origini di Reggio, città si ribelliChe la città continui a perdere pezzi importanti della propria struttura è cosa nota, ma a quanto pare non suscita che indifferenza ed assuefazione. Abbiamo perso il capoluogo che, lungi da essere un ... strettoweb.com Trasferimento Archivio di Stato, Lamberti Castronuovo: "è come cancellare le origini di Reggio, città si ribelli" - facebook.com facebook