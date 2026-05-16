Stiller alla Juve il centrocampista resta un obiettivo di Comolli C’è da superare un grande ostacolo Di cosa si tratta
Il centrocampista è ancora nel mirino della Juventus, che continua a considerarlo un possibile acquisto. Tuttavia, ci sono ostacoli da affrontare prima di poter concludere l'operazione. La società sta lavorando per superare le difficoltà, mentre le trattative con il suo attuale club proseguono. La volontà di inserire il giocatore nella rosa della prossima stagione resta ferma, ma non si sono ancora definite tutte le condizioni per finalizzare l’accordo.
di Francesco Spagnolo Stiller alla Juve, il centrocampista resta un obiettivo concreto per i bianconeri. Anche se la valutazione di 50 milioni frena la trattativa. Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato e tra le trattative più calde che potrebbero accendersi spicca il nome di Angelo Stiller. Il centrocampista tedesco, attualmente in forza allo Stoccarda, è finito prepotentemente nel mirino della dirigenza bianconera, che vede in lui l’innesto ideale per rivoluzionare la mediana. L’ipotesi di vedere Stiller alla Juve si fa sempre più concreta, ma l’operazione presenta ostacoli non indifferenti, legati soprattutto alle strategie economiche del club di appartenenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Anche Alfredo Pedullá conferma che ad oggi Angelo Stiller non è una priorità per la Juve. È una situazione abbastanza bloccata rispetto alla pubblicità che sta avendo in giro x.com
Sono state smentite le voci che portavano a Angelo Stiller alla corte della Juventus, regista dello Stoccarda non solo dai piedi buoni. Troppo bello per essere vero. Già sognavo di avere in mezzo al campo uno con la faccia da Lup mann… figl de putt (con tutt facebook
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