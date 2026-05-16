Stiller alla Juve il centrocampista resta un obiettivo di Comolli C’è da superare un grande ostacolo Di cosa si tratta

Il centrocampista è ancora nel mirino della Juventus, che continua a considerarlo un possibile acquisto. Tuttavia, ci sono ostacoli da affrontare prima di poter concludere l'operazione. La società sta lavorando per superare le difficoltà, mentre le trattative con il suo attuale club proseguono. La volontà di inserire il giocatore nella rosa della prossima stagione resta ferma, ma non si sono ancora definite tutte le condizioni per finalizzare l’accordo.

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