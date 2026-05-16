Stiller alla Juve il centrocampista resta un obiettivo di Comolli C’è da superare un grande ostacolo Di cosa si tratta

Da juventusnews24.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista è ancora nel mirino della Juventus, che continua a considerarlo un possibile acquisto. Tuttavia, ci sono ostacoli da affrontare prima di poter concludere l'operazione. La società sta lavorando per superare le difficoltà, mentre le trattative con il suo attuale club proseguono. La volontà di inserire il giocatore nella rosa della prossima stagione resta ferma, ma non si sono ancora definite tutte le condizioni per finalizzare l’accordo.

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di Francesco Spagnolo Stiller alla Juve, il centrocampista resta un obiettivo concreto per i bianconeri. Anche se la valutazione di 50 milioni frena la trattativa. Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato e tra le trattative più calde che potrebbero accendersi spicca il nome di Angelo Stiller. Il centrocampista tedesco, attualmente in forza allo Stoccarda, è finito prepotentemente nel mirino della dirigenza bianconera, che vede in lui l’innesto ideale per rivoluzionare la mediana. L’ipotesi di vedere Stiller alla Juve si fa sempre più concreta, ma l’operazione presenta ostacoli non indifferenti, legati soprattutto alle strategie economiche del club di appartenenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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