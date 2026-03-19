Due club italiani hanno recentemente mostrato interesse per il centrocampista ivoriano, che attualmente gioca altrove. Secondo fonti vicine alle società, si sta seguendo con attenzione la possibilità di un trasferimento in vista della prossima sessione di mercato. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma il nome del giocatore rimane tra quelli più sondati nel panorama calcistico nazionale.

Kessie Juve, due club italiani hanno sondato il terreno per il centrocampista ivoriano. Per il momento si è ancora nella fase iniziale dell’affare. Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato, con i grandi ritorni che potrebbero spostare gli equilibri della lotta scudetto. Al centro dei desideri di molte big italiane c’è un vecchio conoscitore del nostro campionato, capace di unire forza fisica e inserimenti offensivi. Secondo quanto riferito da Schira, Frank Kessié è aperto a tornare in Serie A, una notizia che ha immediatamente messo in allerta i direttori sportivi dei principali club della penisola. Il centrocampista ivoriano, dopo l’esperienza in Arabia Saudita, sembra aver nostalgia del calcio europeo e, in particolare, di quello italiano che lo ha consacrato a livelli altissimi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessie Juve, il centrocampista resta un obiettivo dei bianconeri: cosa filtra sull’ex Milan in vista dell’estate. Gli aggiornamenti

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