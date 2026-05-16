Steven Brown chiude Tradizione in Movimento | alla Sala Vanni il passato non è mai solo memoria

Da firenzetoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Sala Vanni si è conclusa la rassegna “Tradizione in Movimento” con un concerto che ha registrato il tutto esaurito. La serata ha visto il ritorno, dopo sette anni, del trio formato da Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto. L’evento ha avuto un grande riscontro di pubblico e ha rappresentato un momento di incontro tra passato e presente musicale. La manifestazione si è aperta con un altro concerto di successo, dando il via a una serie di appuntamenti che hanno coinvolto diversi artisti.

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Si era aperta con un sold out e con il ritorno, dopo sette anni, del trio formato da Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto. Si è chiusa venerdì 15 maggio con Steven Brown, fondatore e voce dei Tuxedomoon, arrivato alla Sala Vanni per presentare In This Very World, il nuovo album. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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