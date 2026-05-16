Steven Brown chiude Tradizione in Movimento | alla Sala Vanni il passato non è mai solo memoria

Alla Sala Vanni si è conclusa la rassegna “Tradizione in Movimento” con un concerto che ha registrato il tutto esaurito. La serata ha visto il ritorno, dopo sette anni, del trio formato da Francesco Maccianti, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto. L’evento ha avuto un grande riscontro di pubblico e ha rappresentato un momento di incontro tra passato e presente musicale. La manifestazione si è aperta con un altro concerto di successo, dando il via a una serie di appuntamenti che hanno coinvolto diversi artisti.

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