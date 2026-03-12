Dal 17 al 22 marzo 2026, al Teatro Sala Umberto di Roma, viene rappresentato il dramma

Cosa: La messa in scena del dramma Improvvisamente l’estate scorsa di Tennessee Williams.. Dove e Quando: Al Teatro Sala Umberto di Roma, dal 17 al 22 marzo 2026.. Perché: Un’occasione rara per vedere uno dei testi più crudi, autobiografici e visionari del grande drammaturgo statunitense, diretto da Stefano Cordella con Laura Marinoni protagonista.. Il palcoscenico della Sala Umberto si prepara ad accogliere una delle opere più cariche di tensione e simbolismo del panorama teatrale del Novecento. Improvvisamente l’estate scorsa, capolavoro di Tennessee Williams, torna a rivivere in una nuova produzione firmata dal LAC Lugano Arte e Cultura in coproduzione con il Teatro Carcano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Tennessee Williams: il thriller della memoria alla Sala Umberto

Il regista Stefano Cordella mette in scena uno dei testi più personali e sorprendenti di Tennessee Williams, considerata dal celebre drammaturgo statunitense la sua opera più poetica: “una favola morale dei nostri tempi difficili”. Un dramma carico di simboli e facebook

