Stellantis ha raggiunto un accordo con un'importante azienda cinese, con un investimento di un miliardo di euro. L'intesa prevede collaborazioni che coinvolgono due impianti in Spagna, situati a Saragozza e Madrid, e lo stabilimento di Wuhan in Cina, che entrerà in funzione nel 2027. Questa mossa segna un rafforzamento della presenza del gruppo nel mercato cinese, con una strategia di cooperazione che coinvolge più di una sede produttiva.

Sempre più Cina nel futuro di Stellantis: un asse che si rafforza con strategie di cooperazione che, al momento, riguardano due impianti spagnoli del gruppo (Saragozza e Madrid) e, dal 2027, lo stabilimento di Wuhan sotto la Muraglia. Siglata giorni fa l'intesa con il partner Leapmotor, ecco il nuovo accordo con il colosso Dongfeng, tra l'altro ancora azionista (eredità dell'ex Psa salvata nel 2014 dall'intervento degli asiatici e del governo francese) seppur con poco più dell'1%. Più ci si avvicina al 21 maggio, quando il ceo Antonio Filosa svelerà il piano industriale di Stellantis, più si delinea la visione che lo stesso top manager ha anticipato essere orientata sulle partnership. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stellantis stringe l'alleanza in Cina. Intesa da 1 miliardo con Dongfeng

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