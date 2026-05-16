stellantis si sposta in cina siti italiani senza prospettive

Stellantis sta ampliando la sua presenza in Cina, puntando su nuovi mercati per rafforzare la propria posizione globale. Nel frattempo, gli stabilimenti italiani affrontano una crisi produttiva che sembra non trovare soluzione, portando a una riduzione delle attività e a una perdita di prospettive di sviluppo. La società concentra le sue risorse all’estero, mentre le fabbriche italiane continuano a registrare difficoltà operative e produttive. La situazione evidenzia uno spostamento delle strategie verso mercati emergenti e una diminuzione degli investimenti nelle strutture locali.

Auto Si amplia la partnership con Dongfeng per produrre a Wuhan Peugeot e Jeep, ibride ed elettriche, per il mercato locale e globale Auto Si amplia la partnership con Dongfeng per produrre a Wuhan Peugeot e Jeep, ibride ed elettriche, per il mercato locale e globale Stellantis guarda sempre più all’estero, mentre i suoi stabilimenti italiani sono in una profonda crisi produttiva. La holding automobilistica, nata nel 2021 dalla fusione tra Fiat-Chrysler e Peugeot-Citroën, ha annunciato ieri la firma di un accordo col gruppo cinese Dongfeng (con cui collabora già da 34 anni) per produrre i veicoli Peugeot e Jeep nel suo stabilimento di Wuhan. L’intesa vale un miliardo di euro e ha l’obiettivo di trasformare la joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile in un hub produttivo sia per il mercato locale che per l’export globale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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