MX2 | la lotta tra Langenfelder e Coenen si sposta in Trentino Occasione di riscatto per gli italiani

La gara di MX2 si sposta in Trentino, dove si svolgerà la quinta tappa del Campionato del mondo 2026. La competizione vedrà protagonisti i piloti Langenfelder e Coenen, mentre gli italiani avranno l’opportunità di ottenere un risultato positivo dopo la precedente gara in Sardegna. L’evento si terrà nel fine settimana e rappresenta un momento importante per tutti i partecipanti in vista delle successive tappe del campionato.

Dopo il grande appuntamento in Sardegna, il Mondiale MX2 2026 rimane in Italia per affrontare nel prossimo weekend il Gran Premio del Trentino, quinta tappa del Campionato. Il circuito di Pietramurata ospiterà infatti una due giorni densa di eventi che assegnerà punti importanti per la classifica generale, guidata dal tedesco Simon Langenfelder. Il Gran Premio sardo si è concluso proprio con la vittoria del teutonico in gara-2, grazie alla quale si è aperto un leggero gap nei confronti del primo inseguitore Sacha Coenen, ora distante 24 punti. La lotta è quindi ben serrata ed i due sembrano i più accreditati per la battaglia per il titolo. La settimana scorsa, infatti, i due si sono spartiti le prime due posizioni delle gare, con il belga che si era imposto in gara-1.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MX2: la lotta tra Langenfelder e Coenen si sposta in Trentino. Occasione di riscatto per gli italiani Notizie correlate MX2, Laengenfelder batte Coenen nella seconda manche e vince il GP di Sardegna. Italiani nelle retrovieSimon Laengenfelder approfitta dell’errore di Sacha Coenen e si impone in gara-2 sulla sabbia di Riola Sardo, prendendosi anche la vittoria assoluta... MX2: Längenfelder si prende gara-1 al GP della Svizzera, top5 per Valerio LataComincia nel segno di Simon Längenfelder il GP della Svizzera, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MX2 in scena questo weekend sul... Contenuti e approfondimenti Si parla di: MXGP 2026, quinta tappa in Trentino: orari TV e come vedere le gare di Arco di Trento; MX2 Sardegna: Laengenfelder cerca la fuga in classifica.