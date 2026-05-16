Stellantis Pro One domina il mercato dei veicoli commerciali

A Transpotec Logitec 2026, Stellantis presenta una posizione di leadership nel settore dei veicoli commerciali in Italia, rafforzando la sua presenza nel mercato nazionale. La società ha consolidato la propria quota di mercato grazie a una serie di modelli che rispondono alle diverse esigenze del settore. La partecipazione all’evento riflette l’obiettivo di continuare a sviluppare e promuovere soluzioni innovative per il trasporto commerciale. La manifestazione si svolge con il coinvolgimento di numerosi operatori del settore e rappresenta un'importante occasione di confronto.

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(Adnkronos) – Stellantis arriva a Transpotec Logitec 2026 forte di una leadership sempre più consolidata nel mercato italiano dei veicoli commerciali. I numeri del primo quadrimestre 2026 parlano chiaro: la business unit Stellantis Pro One ha raggiunto il 39% di quota di mercato con 24.383 immatricolazioni complessive, conquistando la prima posizione in tutti i principali segmenti. Al padiglione 18 sono esposti modelli dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot, rappresentativi di una gamma che copre tutte le esigenze del trasporto professionale, dalle motorizzazioni termiche alle soluzioni completamente elettriche. Tra i protagonisti assoluti dello stand spicca il nuovo Fiat Professional TRIS, mostrato per la prima volta in Italia. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Leapmotor Domina lElettrico in Italia (e nessuno se lo aspettava) Sullo stesso argomento Leggi anche: Stellantis Pro One lancia veicoli elettrici al prezzo dei diesel in Europa Veicoli commerciali: il noleggio a breve salva il mercato a marzoIl mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri ha registrato un segnale di ripresa nel mese di marzo 2026, con 17. Stellantis Pro One domina il mercato dei veicoli commercialiStellantis Pro One domina il mercato dei veicoli commerciali e porta a Transpotec 2026 il nuovo Fiat TRIS elettrico ... adnkronos.com Stellantis Pro One domina il mercato italiano dei veicoli commerciali e al Transpotec porta il trisDal 13 al 16 maggio, i visitatori di Transpotec Logitec potranno toccare con mano l’approccio customer-oriented di Stellantis Pro One ... msn.com