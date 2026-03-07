Stellantis Pro One lancia veicoli elettrici al prezzo dei diesel in Europa
Stellantis Pro One ha avviato una campagna in Europa per promuovere veicoli commerciali elettrici al prezzo dei modelli diesel. La strategia mira a rendere più accessibile la mobilità sostenibile ai clienti professionali, offrendo veicoli elettrici a costi equivalenti a quelli delle versioni diesel. L'iniziativa riguarda specificamente il mercato europeo e coinvolge vari modelli di veicoli commerciali elettrici.
“Circ-Uits”, dal Politecnico di Milano soluzioni 4.0 per ridurre i rifiuti elettronici Casoria, sì al Bilancio di previsione. Barra (Bilancio): Conti in ordine ed investimenti per il futuro AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis Pro One lancia una nuova campagna commerciale europea che offre veicoli commerciali elettrici allo stesso prezzo dei loro equivalenti diesel, rafforzando il suo impegno nel rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti i clienti professionali. Con questa iniziativa, Stellantis Pro One mira a supportare attivamente la transizione verso l’elettrificazione, rimuovendo uno dei principali ostacoli all’adozione: il prezzo di acquisto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
