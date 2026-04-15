Nel mese di marzo 2026, il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri ha mostrato un incremento rispetto ai mesi precedenti, con un totale di 17.000 unità vendute. Questa crescita indica una ripresa rispetto ai dati dei mesi scorsi. Il settore del noleggio a breve termine ha contribuito in modo significativo a questa ripresa, favorendo l’aumento delle immatricolazioni. I dati ufficiali sono stati pubblicati dall’associazione di categoria.

Il mercato italiano dei veicoli commerciali leggeri ha registrato un segnale di ripresa nel mese di marzo 2026, con 17.568 immatricolazioni che rappresentano un incremento dello 0,7% rispetto alle 17.453 unità vendute nello stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato interrompe una serie di mesi in calo, dopo un marzo 2025 che era stato caratterizzato da una contrazione del 13,9%, e segnala una timida stabilizzazione dopo il periodo di flessione registrato a febbraio. La fragilità del primo trimestre tra noleggio e domanda stagnante. Nonostante il lieve miglioramento mensile, l’analisi dei dati aggregati rivela un quadro di complessità strutturale per il settore della logistica leggera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veicoli commerciali: il noleggio a breve salva il mercato a marzo

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