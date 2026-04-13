Università in crisi | la chiave è il legame con il territorio

Un docente universitario ha presentato una proposta per affrontare le difficoltà delle università italiane, sottolineando che il problema non riguarda solo le strutture, ma anche la relazione con il territorio. Secondo questa visione, il rilancio del sistema accademico passa attraverso un rafforzamento dei legami tra università e realtà locali, coinvolgendo attivamente le comunità e le imprese presenti nelle aree circostanti.

Stefano Monti propone una visione sistemica per il rilancio dell’istruzione accademica italiana, suggerendo che le soluzioni alle criticità degli atenei non risiedano solo all’interno dei campus, ma nell’interazione con l’intero tessuto socio-economico nazionale. L’analisi evidenzia come la salute delle università sia strettamente legata a dinamiche demografiche, capacità reddituali e attrattività dei territori in cui operano. Il legame vitale tra accademia e contesto territoriale. Considerare l’università come un’entità isolata dai processi che la circondano significherebbe ignorare la natura stessa del sistema educativo. Stefano Monti paragona infatti l’istituzione accademica a un organo biologico che non può funzionare senza le costanti interazioni con il resto del corpo umano, ovvero la società e l’economia che la ospitano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Università in crisi: la chiave è il legame con il territorio Leggi anche: Ivs rafforza il legame con le scuole e il territorio: il progetto con Majorana e Starline S.p.a. Investimenti, sostenibilità, legame con il territorio: il progetto per rilanciare Umbria FiereLo scopo è restituire al quartiere fieristico di Bastia Umbra un ruolo centrale nella crescita economia dell'intera regione Restituire al quartiere... Indigenous Fire: Stewardship, Sovereignty, and Crisis Response in Karuk Country