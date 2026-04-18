Oggi, nella storica Sala delle Conferenze dell’Accademia dei Georgofili a Firenze, si è tenuta una cerimonia ufficiale per l’ingresso di Serena Stefani tra i nuovi membri dell’istituzione. L’Accademia, fondata nel 1753, ha confermato formalmente l’ammissione della nuova accademica, attraverso una cerimonia che ha visto la presenza di rappresentanti e membri dell’ente.

A Firenze, all’interno della storica Sala delle Conferenze dell’Accademia fondata nel 1753, è stata ufficializzata oggi l’ingresso di Serena Stefani tra i nuovi Accademici dei Georgofili. La nomina, che vede protagonista la presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e vicepresidente di ANBI Toscana, premia un percorso di gestione tecnica focalizzato sulla salvaguardia idrica e sulla tutela del territorio dell’Alto Valdarno. La cerimonia ha la partecipazione dei professionisti insigniti al termine del ciclo conclusosi nel 2025, in un clima di alta rappresentanza istituzionale. Massimo Vincenzini, che guida l’Accademia, ha sottolineato come questo riconoscimento serva a confermare il valore del contributo prestato dalla comunità scientifica verso le tematiche legate all’agricoltura e alla gestione degli ecosistemi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Georgofili: Serena Stefani entra nell’Accademia per il territorio

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