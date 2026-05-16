Stefani a Monselice per Peraro | Siamo una grande squadra

Il 16 maggio, il presidente della Regione è stato a Monselice per supportare la candidatura di Stefano Peraro come sindaco nelle prossime elezioni amministrative. La visita si è svolta nel pomeriggio e ha coinvolto una breve presenza pubblica. L’evento ha visto il presidente sottolineare l’importanza del lavoro di squadra, riferendosi alla campagna elettorale e alla collaborazione tra i sostenitori di Peraro. La visita si inserisce nel quadro delle attività di sostegno alle liste candidate per le elezioni di fine giugno.

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Oggi pomeriggio, 16 maggio, il presidente della Regione Alberto Stefani ha fatto tappa a Monselice per sostenere la candidatura di Stefano Peraro alla carica di sindaco in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 giugno.All’incontro hanno partecipato circa 300 persone. Nel corso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monselice, manifesti di Peraro imbrattati: sdegno per l’attacco? Punti chiave Chi ha imbrattato i manifesti di Stefano Peraro a Monselice? Come sono stati modificati i volti dei candidati nei cartelloni? Perché i... Monselice, scontro tra Peraro ed Ennio sul tema della zona industrialeIl candidato sindaco di Monselice, Stefano Peraro, è intervenuto nel dibattito sulla zona industriale cittadina, rispondendo alle recenti... Stefani a Monselice per Peraro: Siamo una grande squadraDavanti a circa 300 persone, il presidente della Regione conferma il sostegno della Lega al candidato sindaco in vista del voto del 24 e 25 giugno. Peraro ringrazia alleati e cittadini: Stiamo lavora ... padovaoggi.it