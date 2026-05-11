Monselice scontro tra Peraro ed Ennio sul tema della zona industriale

A Monselice, il candidato sindaco Stefano Peraro ha preso parola nel confronto sulla zona industriale locale, replicando alle affermazioni recenti del suo avversario Franco Ennio. La discussione riguarda le questioni legate allo sviluppo e alle decisioni sul territorio, con entrambi i candidati che hanno espresso posizioni diverse in merito alle future attività industriali della città. La vicenda si inserisce nel più ampio contesto politico locale in vista delle prossime elezioni.

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