Monselice scontro tra Peraro ed Ennio sul tema della zona industriale
A Monselice, il candidato sindaco Stefano Peraro ha preso parola nel confronto sulla zona industriale locale, replicando alle affermazioni recenti del suo avversario Franco Ennio. La discussione riguarda le questioni legate allo sviluppo e alle decisioni sul territorio, con entrambi i candidati che hanno espresso posizioni diverse in merito alle future attività industriali della città. La vicenda si inserisce nel più ampio contesto politico locale in vista delle prossime elezioni.
Il candidato sindaco di Monselice, Stefano Peraro, è intervenuto nel dibattito sulla zona industriale cittadina, rispondendo alle recenti dichiarazioni del collega Franco Ennio.Peraro ha contestato le valutazioni espresse da Ennio sui social, sostenendo che non sarebbero supportate da dati.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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