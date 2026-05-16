Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 16 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 16 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Kung Fu Panda 4 è un film d’animazione del 2024 diretto da Mike Mitchell e Stephanie Ma Stine. Prodotto da DreamWorks Animation e distribuito da Universal Pictures. È il quarto capitolo del franchise di Kung Fu Panda, e sequel di Kung Fu Panda 3 (2016), e presenta Jack Black, Dustin Hoffman, James Hong, Bryan Cranston e Ian McShane che riprendono i ruoli dei film precedenti, con Awkwafina, Viola Davis e Ke Huy Quan che si uniscono al cast come nuovi personaggi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv sabato 16 maggio: Kung Fu Panda 4

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