Ascolti tv ieri sabato 9 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco Amici In altre parole e Kung Fu Panda

Sabato 9 maggio 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state Dalla strada al palco, Amici, In altre parole e Kung Fu Panda. I dati di ascolto mostrano quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori, confrontando i risultati tra le diverse reti televisive. La competizione tra questi show ha coinvolto un pubblico vario e numeroso, con variazioni nei numeri di ascolto che hanno determinato il risultato finale.

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