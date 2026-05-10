Ascolti tv ieri sabato 9 maggio chi ha vinto tra Dalla strada al palco Amici In altre parole e Kung Fu Panda
Sabato 9 maggio 2026, le trasmissioni più seguite in prima serata sono state Dalla strada al palco, Amici, In altre parole e Kung Fu Panda. I dati di ascolto mostrano quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori, confrontando i risultati tra le diverse reti televisive. La competizione tra questi show ha coinvolto un pubblico vario e numeroso, con variazioni nei numeri di ascolto che hanno determinato il risultato finale.
Mediaset non centra la tripletta negli ascolti della giornata di sabato 9 maggio 2026. I dati auditel, infatti, premiano la tv di Cologno Monzese in access prime time, con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che batte Affari Tuoi di Stefano De Martino, e con Maria De Filippi che con Amici ha la meglio su Carlo Conti e il suo Dalla strada al palco Special. Ma la Rai si prende la rivincita nel preserale, con L’Eredità di Marco Liorni ancora una volta vincitrice su Avanti un altro di Paolo Bonolis. In prima serata sul podio In altre parole di Massimo Gramellini (La7), seguito da Bomber (Rete4), The Rookie (Rai2), Sapiens (Rai3), Kung Fu Panda (Italia1), Accordi&Disaccordi (Nove) e MasterChef (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it
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