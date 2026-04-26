Ascolti tv sabato 25 aprile | Canzonissima Amici Kung Fu Panda

Sabato 25 aprile 2026, i programmi più seguiti in televisione sono stati Canzonissima su Rai 1, Amici su Canale 5 e Kung Fu Panda in prima serata. I dati di ascolto indicano quale trasmissione ha ottenuto il maggior numero di spettatori e quale share ha registrato ogni singola emittente, offrendo un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico in quella serata.

Ascolti tv sabato 25 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 25 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Rai 3 Berlinguer – La grande ambizione. Su Rete 4 Don Camillo Monsignore ma non troppo. Su Canale 5 Amici. Su Italia 1 Kung Fu Panda. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 25 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv sabato 25 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ascolti tv sabato 25 aprile: Canzonissima, Amici, Kung Fu Panda Notizie correlate Ascolti tv sabato 4 aprile: Canzonissima, Amici, Morgane 5Ascolti tv sabato 4 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 4... Ascolti tv sabato 11 aprile: Canzonissima, Amici, Morgane 5Ascolti tv sabato 11 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Sabato 25 Aprile, in prima serata; La programmazione Rai per l'Anniversario della Liberazione; Ascolti tv ieri (sabato 18 aprile): continua dominio di Amici, Canzonissima chiude in salita. Tutti i dati Auditel; Ascolti TV del 19 aprile 2026: Serale di Amici 25 contro Canzonissima, chi ha vinto la prima serata. Ascolti tv ieri 25 aprile 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 25 aprile 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di sabato 25 aprile ... mam-e.it Ascolti mosci al sabato sera: vince Amici 25 ma che faticaAscolti davvero mediocri per il sabato sera di Canale 5 con Amici 25 che si ferma di poco sopra i 3 milioni di spettatori: ecco i dati del 18 aprile 2026 ... ultimenotizieflash.com 2003. Sei nella tua camera e ascolti "Bring me to Life" degli Evanescence. Stai per cantare totalmente a ca#*o la parte maschile. Eri felice ma non lo sapevi! - facebook.com facebook Dopo la prima data del tour ‘Ma NOI Siamo Fuoco - Capitolo II’, #MaIoSonoFuoco ha ottenuto 288.284 ascolti nella giornata di ieri, con un aumento del 14.17% #Avvelenata ha ottenuto il maggior incremento, con 2.997 ascolti (+22.48%) #Annalisa #News x.com