Nella giornata di ieri, l’Aula della Camera ha assistito a una protesta che ha coinvolto un deputato che si è incatenato alla sedia. Questo gesto ha portato a una riunione tra le forze politiche per cercare di superare il blocco sulla nomina dei membri della Commissione di Vigilanza Rai. Dopo diverse ore di confronto, le parti hanno deciso di avviare un percorso di dialogo per risolvere la situazione. La discussione si è svolta nel rispetto delle regole parlamentari e senza ulteriori incidenti.

L’Aula della Camera è diventata ieri il teatro di una protesta estrema che ha portato allo sblocco dello stallo istituzionale riguardante la Commissione di Vigilanza Rai. Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, ha scelto di ammanettarsi ("Le manette le ho comprate in un sexy shop", ha poi confessato) al proprio banco a Montecitorio dopo dodici giorni di sciopero della fame, annunciando contestualmente l’intenzione di interrompere l’assunzione di liquidi. L’iniziativa è stata intrapresa per denunciare la paralisi dell’organo parlamentare di controllo, i cui lavori risultavano fermi da mesi a causa della sistematica mancanza del numero legale da parte della maggioranza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stallo in Vigilanza Rai. Giachetti si incatena alla Camera. E il centrodestra apre al dialogo

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Roberto Giachetti si incatena alla Camera: «Resto qui finché non si sblocca la...

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