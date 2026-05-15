Giachetti si incatena alla Camera | Qui finché non si sblocca la Vigilanza Rai Le manette? Comprate in un sexy shop
Un deputato si è incatenato alla Camera dei Deputati chiedendo lo sblocco della Vigilanza Rai. Durante l'azione simbolica, ha dichiarato di aver acquistato le manette che aveva legato allo scranno in un sexy shop, specificando che in Italia le manette non sono vendibili. L’episodio si è verificato il 15 maggio 2026 a Roma, attirando l’attenzione sui metodi di protesta adottati dall’esponente politico. Nessuna informazione è stata fornita circa eventuali conseguenze o reazioni ufficiali.
Roma, 15 maggio 2026 – " Le manette, che sono legate allo scranno, le ho dovute comprare in un sexy shop perché in Italia le manette non si possono vendere". Lo racconta il deputato Roberto Giachetti, che questa mattina si è incatenato al proprio banco della Camera per protesta "contro la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza". "Io mi autosequestro in Aula: non mi muoverò da qui finché non avrò una risposta", spiega il parlamentare ai microfoni della trasmissione 'Un Giorno da Pecora' di Rai Radio 1. https:www.quotidiano.netvideocronacagiachetti-si-incatena-in-aula-qui-finche-non-si-sblocca-la-vigilanza-rai-x1xxm4wq Lo sciopero della sete e il pannolone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Giachetti si incatena alla Camera: «Resto qui finché non si sblocca la Vigilanza Rai»
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