Giachetti si incatena alla Camera | Qui finché non si sblocca la Vigilanza Rai Le manette? Comprate in un sexy shop

Un deputato si è incatenato alla Camera dei Deputati chiedendo lo sblocco della Vigilanza Rai. Durante l'azione simbolica, ha dichiarato di aver acquistato le manette che aveva legato allo scranno in un sexy shop, specificando che in Italia le manette non sono vendibili. L’episodio si è verificato il 15 maggio 2026 a Roma, attirando l’attenzione sui metodi di protesta adottati dall’esponente politico. Nessuna informazione è stata fornita circa eventuali conseguenze o reazioni ufficiali.

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